Die Berliner Polizei hat einen der beiden Männer identifiziert, die sie im Zusammenhang mit dem Steglitzer Tunneleinbruch 2013 mit einem Phantombild gesucht haben. Es handle sich um einen Rentner aus Berlin-Steglitz, der 2015 im Alter von 75 Jahren in Thailand gestorben sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Mitte Januar 2013 waren unbekannte Täter in den Tresorraum einer Volksbankfiliale in der Berliner Schloßstraße eingedrungen. Sie brachen etwa 300 Kundenschließfächer auf und entwendeten den Inhalt. Die Beute hatte laut Polizei einen Wert von rund zehn Millionen Euro.

Für den Einbruch gruben die Täter elf Monate lang einen 45 Meter langen Tunnel von einer benachbarten Tiefgarage bis zur Bank. Dafür mieteten sie einen Stellplatz in der Garage an. Um in den Tresorraum zu gelangen, bohrten sich die Bankräuber durch eine rund 80 Zentimeter dicke Betonwand. Die Polizei vermutet, dass die Täter aus Osteuropa stammen. So seien Teile für die Tunnelverschalung in Polen gekauft worden, hieß es.

Bislang ist noch keiner der Täter gefasst worden, auch die Beute ist nicht wieder aufgetaucht.