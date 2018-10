Zwei Männer haben einen Kiosk in Berlin-Spandau überfallen und eine Mitarbeiterin bedroht. Das Duo kam am Freitagabend in den Laden im U-Bahnhof Rathaus Spandau, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Sie bedrohten die 34-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und versuchten die Kasse zu öffnen. Als dies misslang, zwangen die Unbekannten die Frau, das Geld herauszugeben. Die Räuber konnten mit der Beute unerkannt fliehen. Die Angestellte blieb unverletzt.