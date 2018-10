Auf der Autobahn A2 haben sich am Montag zwei schwere Unfälle ereignet. Am Kreuz Hannover-Ost fuhr ein Tanklaster auf einen anderen Lkw auf und geriet in Brand. Der Fahrer verbrannte in seinem Führerhaus. Da zunächst unklar war, ob sich Gefahrgut im Frachtraum befand, sperrte die Polizei die Autobahn in beide Richtungen komplett.