Auf dem Berliner Stadtring A100 kommt es am Dienstagmorgen zu langen Staus

Grund ist ein Unfall mit zwei Fahrzeugen am Kreuz Schöneberg. Nach ersten Erkenntnissen soll es zwei Verletzte geben, von denen einer ins Krankenhaus kam. Weitere Einzelheiten waren noch nicht bekannt.

Die A100 war in Richtung Wedding zeitweilig voll gesperrt - auc die Einfahrt Sachsendamm wurde geschlossen, hieß es von der Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Mittlerweile ist an der Unfallstelle nur noch die linke Spur gesperrt.



Der Verkehr staut sich bereits auf der A113 ab Stubenrauchstraße sowie auf der Gradestraße Richtung Tempelhof. Die Einfahrten Britzer Damm und Buschkrugallee zur A100 Richtung Wedding sind ebenfalls gesperrt.