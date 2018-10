Frank Pankow Donnerstag, 18.10.2018 | 13:07 Uhr

Sehr interessant finde ich Fahrlehrer Bergkessels Hinweis auf eine Ursache fataler Missverstaendnisse beim Abbiegen: Der LKW tastet sich "halbblind" langsam vor; der Fussgaenger oder Radler denkt daher faelschlicherweise, er sei gesehen worden...

Die im Text nochmals zitierten Aussagen des Versicherers Hrn Brockmann lassen mich vermuten, dass der Mann nicht allzu viel Verkehrspraxis als Radler oder Fussgaenger haben koennte: Wie Hr Bergkessel schildert, hat der Radler oder Fussgaenger ja leider gar keinen Zweifel, gesehen worden zu sein. Vllt will er sich sogar noch beeilen, um den LKW nicht unnoetig warten zu lassen.

Aber ich bin unsicher, was Fahrlehrer Bergkessel nun fordert: Sieht er den Abbiegeassistenten als die Loesung an, die politisch durchgesetzt werden soll? Wenn so ein Profi den fuer richtig haelt, dann koennte ja z.B. Versicherer Brockmann sich dafuer einsetzen, dass seine Branche Assi-Nutzern erhebliche Beitragssenkungen anbietet. Das geht auch ohne EU-Regelung!