Prozess in Berlin - Pflegerin wegen Misshandlung von Seniorin verurteilt

16.10.18 | 21:05 Uhr

Eine Pflegehelferin ist wegen schwerer Misshandlung einer Patientin zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Der Fall zeige wieder einmal, dass es um die Pflege in Deutschland nicht zum Besten bestellt sei, so das Berliner Gericht. Von Ulf Morling

Die angeklagte Pflegehelferin war in der Tatnacht allein für 60 pflegebedürftige Patienten in einer Steglitzer Pflegeeinrichtung verantwortlich. Als eine 75-jährige Patientin eingenässt hatte und den Klingelknopf drückte, hatte die Pflegekraft die körperlich schwer geschädigte Seniorin geschlagen, ruppig behandelt und an den Haaren gezogen. Als die Patientin schrie, hielt ihr die 57-jährige Leasingkraft nach Überzeugung des Gerichts den Mund zu. Die hilflose Patientin erlitt Todesangst. In der Verhandlung hatte die angeklagte Angestellte einer Leasingpersonalfirma ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Sie habe fünf Monate wegen des Vorfalls in Untersuchungshaft gesessen und sei noch niemals bestraft worden, wurde ihr vom Gericht zugutegehalten. Weil aber Gefahr bestünde, dass sie wieder in der Pflege arbeiten könnte, verhängte das Gericht über sie zusätzlich ein fünfjähriges Berufsverbot für das Ausüben von Kranken- und Pflegeberufe. Außerdem hat Tsenka K. 1.200 Euro an die Berliner Justizkasse zu zahlen. Nach dem Urteilsspruch wird sie aus der Untersuchungshaft entlassen.

"Es tut mir sehr, sehr leid!"

Schon zu Beginn des Prozesses legt Tsenka K. ein weitgehendes Geständnis ab. Die Angeklagte kommt aus der Gastronomie und machte 2007 beim DRK die Ausbildung zur Pflegehelferin. In der Tatnacht sei sie erstmals von ihrer Leasingfirma in die Steglitzer Pflegeeinrichtung als Helferin eingesetzt gewesen. Bevor das spätere Opfer nach ihr geklingelt habe, sei bereits eine Frau in einem anderen Zimmer aus dem Bett gefallen. Dann habe die 75-jährige Erika D.* geklingelt. "Ich war völlig überlastet und überfordert!", sagt die angeklagte Pflegehelferin. Sie habe die andere Frau nicht allein wieder ins Bett heben können, aber die Hilfe der Kollegen habe auf sich warten lassen. Deshalb habe sie die Frau mit Decken eingehüllt und sei in Erika D.s Zimmer geeilt. "Ich habe sie unangemessen behandelt und recht grob angefasst", so die 57-jährige in ihrem Geständnis. Die Seniorin hatte eingenässt. Sie habe der Patientin Decke und Kissen weggerissen "und ihr auf den Rücken geschlagen", weil die Seniorin nicht schnell genug mitgemacht habe beim Auswechseln des Bettzeugs. Sie habe aber die Bettlägerige weder quälen noch in Todesgefahr bringen wollen und ihr auch nicht den Mund zugehalten. Inzwischen habe sie aber begriffen, so Tsenka K. weiter, dass der Pflegeberuf nichts für sie sei. Sie wolle wieder in die Gastronomie wechseln, oder als Portier im Hotel arbeiten.

Gravierende körperliche Gebrechen

Erika D. ist seit 2016 Patientin in der Steglitzer Pflegeeinrichtung. Sie leidet unter gravierenden körperlichen Gebrechen. Unter anderem erlitt sie kurz vor der Misshandlung durch die Pflegekraft eine Lungenembolie und es besteht die tödliche Gefahr, dass sich ihre Hauptschlagader immer weiter weitet und irgendwann platzen könnte, ein sogenanntes Aortenaneurysma. Deshalb wird ihr über einen Schlauch in der Nase Sauerstoff zugeführt. Sie wird hoch gebettet, damit ihr das Atmen leichter fällt. Zusätzlich leidet die Seniorin noch unter Parkinson. Doch ihr Geist sei noch klar und wach, berichten die examinierten Pflegerinnen im Prozess.

Videovernehmung: "Mir ging es sehr lange schlecht"

In einer Videovernehmung muss auch die schwerkranke Erika D. als Zeugin im Prozess aussagen. Eine Kriminalbeamtin sitzt an ihrem Krankenbett in der Pflegeeinrichtung. Die Tochter der 75-jährigen hält die Hand ihrer Mutter, die zittert. Alles wird aufgenommen und im Gerichtssaal abgespielt. Die Erinnerung an die Misshandlung durch die Pflegerin lässt die schmale 52 Kilo leichte Seniorin zittern und weinen, auch Monate nach dem Geschehen. Frage: Können Sie bitte noch einmal erzählen, was passiert ist? Antwort: …Sie hat gemeckert, dass ich eingenässt hatte. Und sie hat mich geschlagen auf den Rücken und den Oberschenkel. Sie hat mich an den Haaren gezogen. Dann hat sie mir den Mund zugehalten, weil ich um Hilfe schrie. Ich habe Angst bekommen. Wovor haben Sie Angst bekommen? Dass sie mich noch einmal schlägt! Ich habe keine Luft mehr bekommen! Was haben Sie gefühlt? Das es mein Ende ist. Gab es schon öfter Probleme mit dem Pflegepersonal? Nein, niemals. Wie ging es Ihnen danach? Mir ging es sehr lange schlecht. Drei oder vier Wochen konnte ich nicht schlafen. Wovor haben Sie am meisten Angst? Im Gerichtssaal ist es still. Doch Erika D. kann in der Video-Vernehmung nicht mehr antworten. Die Seniorin schluchzt und zittert, während ihre Tochter ihre Hand streichelt.



Pflegeeinrichtung alarmiert Polizei

Nach einer durchstandenen Nacht voller Angst klingelte Erika B. erst wieder nach dem Schichtwechsel auf der Station. Den beiden Pflegerinnen, die ihr Zimmer betreten, vertraut sie. "Was ist mit Ihnen?", fragen beide besorgt, und die 75-Jährige berichtet über das Martyrium in der Nacht. Die Pflegeeinrichtung alarmiert die Polizei. Tsenka K. wird von ihrer Leasingfirma entlassen. Während sie in Untersuchungshaft genommen wird, klagt sie vor dem Arbeitsgericht gegen ihre Firma auf Erfüllung des Arbeitsvertrages. Man einigt sich gütlich: Die Pflegehelferin, die eine hilflose Patientin misshandelt hat, bekommt noch zusätzlich für drei Wochen Lohn vom Arbeitgeber. Nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft ist Tsenka K. vorerst arbeitslos. Durch das vom Gericht verhängte Berufsverbot sollte es unmöglich sein, dass sie wieder im Pflegebereich arbeitet.