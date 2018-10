Nach einem Angriff auf Spätkauf-Angestellte in Berlin-Neukölln hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 35-Jährige wurde am Montagabend von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in der Augsburger Straße in Charlottenburg verhaftet. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.