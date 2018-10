Ein unbekannter Autofahrer hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch Berlin-Mitte und Pankow geliefert. Beamte bemerkten in der Nacht zu Dienstag den Mann mit seinem Wagen in der Potsdamer Straße. Wegen dessen rasanter Fahrweise wollten sie ihn am Potsdamer Platz stoppen und kontrollieren.

Der Fahrer ignorierte allerdings die Haltezeichen der Polizei und setzte die Fahrt mit zu hohem Tempo auch über rote Ampeln und Gehwege über die Leipziger Straße in Richtung Alexanderplatz fort.