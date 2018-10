Pilotprojekt in der Lausitz

Bäume und Sträucher schießen an Bahnstrecke Cottbus-Vetschau in die Höhe. Die Äste zu beschneiden, ist mühsam - deshalb greift die Bahn jetzt zu einer Riesen-Kreissäge Marke Eigenbau. Am Mittwoch kam sie zum ersten Mal zum Einsatz. Von Florian Ludwig