Stimmen Sie ab!

Soll der grüne Pfeil an Ampeln abgeschafft werden?

Der grüne Pfeil an Ampeln signalisiert: Auch bei Rot dürfen Autofahrer rechts abbiegen, wenn sie vorher an der weißen Linie halten. Doch viele würden fahren ohne zu halten und damit Fußgänger gefährden, kritisiert ein Verband. Er fordert, den Pfeil abschaffen. Was denken Sie?