Ende Juni waren Waffen an bestimmten Bahnhöfen in Berlin verboten - auf die Nächte an einem Wochenende beschränkt. Die Bundespolizei will diesen Test nun ausweiten: Schon ab der kommenden Woche soll das beschränkte Verbot wieder gelten. Und dann für drei Monate.

Die Bundespolizei Berlin will drei Monate lang das Mitführen von Waffen an bestimmten Bahnhöfen zu bestimmten Zeiten verbieten. Wie sie am Mittwoch mitteilte, soll das Verbot von November 2018 bis Januar 2019 in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag jeweils von 20 bis 6 Uhr gelten. Es kommt damit schon am kommenden Wochenende (Nächte 2./3. und 3./4. November) zum Tragen.

Das Verbot soll auf dem Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Lichtenberg gelten - in allen Zügen des S-Bahn-, Regional- und Fernverkehrs sowie an allen Bahnhöfen auf dem Abschnitt. Die Einhaltung des Verbots soll kontrolliert werden.