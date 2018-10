Die aus Nordamerika stammenden Walnussschalenfliegen (Rhagoletis completa und R. suavis) breiten sich in Brandenburg aus - vor allem in Klein- und Hausgärten. Bei Schädlingsbefall werden die Schalen an den Bäumen schwarz, wie das Agrarministerium am Montag mitteilte. Häufig gehe die gesamte Ernte verloren.