Bild: imago

Virus breitet sich in Europa aus - West-Nil-Virus bei Pferd in Brandenburg nachgewiesen

12.10.18 | 23:16 Uhr

Im Elbe-Elster-Kreis ist erstmals in Deutschland ein Pferd mit dem West-Nil-Virus infiziert worden. Die Behörden suchen nun nach der Infektionsquelle. Denn das Virus kann in seltenen Fällen auch Menschen ernsthaft in Gefahr bringen.



Bei einem Pferd ist im Landkreis Elbe-Elster das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Das hätten Untersuchungen durch das Friedrich-Loeffler-Institut ergeben, teilte das Brandenburger Landwirtschaftsministerium am Freitag mit.

Weitere Pferde in dem betroffenen Bestandes seien untersucht worden, hieß es vom Ministerium. In diesen Proben sei aber kein Virus gefunden worden. Die Tiere seien symptomfrei.

Keine Weiterverbreitung über das Pferd

Eine Gefahr gehe von dem infizierten Pferd nicht aus, betonte das Ministerium mit. Allerdings würden jetzt Stechmücken oder tot aufgefundene Wildvögel in der Umgebung untersucht, um die Infektionsquelle zu finden.



Vögel gelten als wichtigster Wirt des West-Nil-Virus, das durch Mückenstiche auch auf Pferde oder Menschen übertragen werden kann. Die Infektion bei Menschen verläuft in den meisten Fällen symptomlos. Nur bei etwa 20 Prozent zeigten sich leichte Krankheitssymptome wie Fieber und grippeähnliche Erscheinungen. In seltenen Fällen können schwere Infektionen jedoch zum Tod führen. Von dem infizierten Pferd kann das Virus den Behörden zufolge nicht weiterverbreitet werden, weil es ein sogenannter Fehlwirt ist: Das Virus vermehrt sich in den infizierten Tieren nicht so stark, dass es ausreicht, um blutsaugenden Stechmücken wieder neu zu infizieren.



Mensch steckte sich erstmals in Deutschland an

Allerdings bereitet die Ausbreitung des West-Nil-Virus den Behörden in Deutschland und Europa Sorge: Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich erstmals ein Mensch in Deutschland nachweislich mit dem West-Nil-Virus infiziert hat. Ein Tierarzt aus Bayern habe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Obduktion eines an dem Virus verendeten Bartkauzes aus einem Wildpark in Poing (Landkreis Ebersberg) mit dem Erreger angesteckt, teilte das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Der Veterinär sei kurz nach dem Eingriff am West-Nil-Fieber erkrankt, mittlerweile aber wieder gesund.



Infektionen zuvor nur außerhalb Deutschlands

In Deutschland wurde das Virus bis zum aktuellen Fall in Bayern nur bei Reiserückkehrern nachgewiesen - und seit Ende August auch bei Vögeln. 2018 breitete sich der Erreger ungewöhnlich stark in Europa aus, vor allem im Süden: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC registrierte bislang 1317 Erkrankungen, die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen, da es oft keine oder nur leichte Symptome gibt.

142 Menschen starben in diesem Jahr in Europa am Virus

Besonders viele Fälle gab es in Italien, Griechenland, Rumänien und Ungarn. Das Virus trat aber auch in Deutschlands Nachbarländern Frankreich, Österreich und Tschechien auf. 142 Menschen in der EU starben in diesem Jahr nachweislich am West-Nil-Fieber. Das West-Nil-Virus wurde erstmals 1937 in der Region West Nil in Uganda nachgewiesen, später in anderen Ländern Afrikas und Asiens. In den 1990er-Jahren schaffte es den Sprung über den Atlantik. Im Sommer 2002 erlebte die USA eine erste größere Epidemie mit über 4.000 Erkrankten und 250 Todesfällen. Sendung: Antenne Brandenburg, 12.10.2018, 18:30 Uhr