Der Berliner Senat will bis zum Jahresende die Zugangspunkte für das kostenlose öffentliche WLAN erhöhen. Die Zahl der Hotspots soll von jetzt 800 auf 1.700 anwachsen. Das bestätigte die Berliner Staatskanzlei am Donnerstag dem rbb. Zuerst berichtete die Berliner Morgenpost.

Etwa hundert neue Zugangspunkte gibt es bereits in zehn Grünanlagen, zum Beispiel im Park am Gleisdreieck oder auf dem Schöneberger Südgelände. In diesem Jahr sollen auch neue Zugänge an der Staatsoper Unter den Linden und im Olympiapark entstehen.

Im kommenden Jahr soll die Zahl der Hotspots der WLAN-Initiative auf insgesamt 5.000 steigen.

Zudem sollen mindestens 180 Busse in Berlin in den nächsten Monaten mit WLAN-Technik ausgestattet werden. Finde das Angebot Anklang, kündigten die Berliner Verkehrsbetriebe am Mittwoch an, kämen weitere Busse dazu.