Zeitumstellung - Als die Zeit begann, sich nach uns zu richten

27.10.18 | 10:02 Uhr

Vor oder zurück? Am Sonntag, den 28. Oktober, werden die Uhren auf die Winterzeit umgestellt - und das vielleicht zum allerletzten Mal. Ein Fast-Nachruf auf rund 40 Jahre Zeitanarchie. Von Daniela Künne

Heutzutage ticken sie nicht mehr laut - zumindest die meisten von ihnen nicht. Schweigend zerhacken sie die Unendlichkeit in kleine Stücke Zeit: Uhren. Fest und unveränderlich schienen ihre Angaben einst. Zeit war etwas, wonach Menschen sich richteten - aber nicht umgekehrt. Dann kamen die 70er Jahre und mit ihnen die Ölkrise. Die Überlegung war, durch eine bessere Nutzung des Tageslichtes Energie sparen zu können. Neu war die Idee nicht, schon 1916 wurde die "Daylight Saving Time" in Irland erfunden. Und so griff 1980 auch Deutschland die Idee auf - und führte die Unterteilung in Sommer- und Winterzeit ein.

Doch damit könnte 2019 Schluss sein: Die willkürliche Manipulation von Zeit endet auf EU-Beschluss. Ob die Uhren auf Winterzeit stehenbleiben oder ein letztes Mal auf Sommerzeit gedreht werden - das entscheiden die Länder selbst. Kann also sein, dass ohne Zeitumstellung alles noch viel verwirrender wird. An ihrem Ende könnte man über die Zeitumstellung vor allem eins in Erinnerung behalten: Sie hat die Zeit als feste Größe ins Wanken gebracht.

Die Zeitenklave der Familie G.

Denn plötzlich wurde Zeit manipulierbar. Walter G., der Vater einer Schulfreundin, zum Beispiel beschloss, dass für seine Familie der Wechsel von der Sommer- zur Winterzeit einen Tag später stattfinden sollte. Das, so seine Überlegung, würde den "Ah, wir haben ja noch eine Stunde mehr Zeit"-Effekt von Sonntag- auf den Montagmorgen verschieben und somit einen entspannten Start in die Woche bringen. Mit seiner exaltierten Entscheidung schuf das Familienoberhaupt eine Zeit-Enklave, in der nur Familie G. lebte. Das erschwerte nicht nur das Treffen mit Schulfreundin Sylvia an diesem Tag, sondern entzauberte die bis dahin unverrückbare Instanz "Zeit" doppelt. Nicht nur, dass sie sich Energiespar-Ideen beugen musste, nein, mit der Einführung der Zeitumstellung schien die Allgemeingültigkeit von Zeit aufgelöst und sie beliebig interpretierbar geworden zu sein.

Wenn Besserwisser aufeinandertreffen

Eine weitere Begleiterscheinung ist die - uns mittlerweile ans Herz gewachsene - halbjährlich aufkommende Diskussion, in welche Richtung die Uhr denn nun zu stellen sei. Erst sind sich alle noch völlig sicher: "Na, vor! Wir bekommen doch eine Stunde dazu ..." Doch dann gibt es immer jemanden, der im Brustton der Überzeugung das Gegenteil behauptet. Schwere Auseinandersetzungen lassen sich, wie so oft, wenn Besserwisser aufeinander treffen, nur mittels Internet klären. Dass über die Zeitumstellung oft und gern gestritten wird, heißt nicht, dass sie gut weg kommt:

Der Eingriff in den als natürlich angenommenen Zeitrhythmus - das Vor- oder Zurückstellen aller Uhren um eine geschlagene Stunde - ist so radikal, dass er als solcher verwirrend wirkt.

Der Biorhythmus und der Schlafrhythmus geraten durcheinander, was nicht nur medizinisch bedenklich ist, sondern auch vergesslich macht. Die Folgen eines Irrtums in Sachen Zeitumstellung können so schwerwiegend sein (Verspätung beim Date, oder noch schlimmer, zu frühes Erscheinen beim Date), dass man lieber ganz sicher gehen möchte und deshalb völlig verunsichert ist. Die sich anbietenden Merkhilfen klingen so paradox, dass man sie sich nicht merken kann: "Sommerzeit: Da ist es länger hell, deshalb steht man eine Stunde früher auf." Da kann doch was nicht stimmen? Wenn es länger hell ist, brauche ich doch nicht auch noch eher aufzustehen? "Winterzeit: Da ist es eher dunkel, deshalb dreht man die Uhren zurück, dann wird es morgens eher hell." Aha.



Parallelzeiten

Am Sonntag der Zeitumstellung arbeitet man sich langsam durch den Uhrenbesitz: angefangen beim Wecker, über die Armbanduhr (falls noch vorhanden), weiter zur Küchenuhr. Manche Uhren stellen sich selbst um, andere verbleiben wochenlang im Sommertaumel, zum Beispiel die Auto-Uhr oder die im Herd.



Für eine kurze Spanne scheint es, als existieren mehrere Zeiten nebeneinander. Der Blick auf die noch ungestellte Uhr ruft Schrecken oder einen wohligen Schauer hervor: "Ach, die geht ja noch nach Sommerzeit..." Auch misstraut man den Uhren im öffentlichen Raum – wie Bahnhofsuhren oder Uhren in Litfass-Säulen. Wenn dann endlich alle Uhren wieder einheitlich ticken, dauert es nicht lang und der Spaß beginnt von vorn: "Du sag mal, am Wochenende beginnt doch die Sommerzeit. Muss ich da die Uhr vor- oder zurückstellen?"

Das Komplott der Funkuhren

Natürlich ersparen einem die meisten Uhren inzwischen diesen Ärger und stellen sich still und leise selbst um. Funkuhren zum Beispiel oder Handies. Ein völliges Verlassen auf derlei selbstständiges Uhrwerk könnte die ewige Vor-Zurück-Diskussion zur Zeitumstellung auf einen Schlag beenden.



Es birgt aber auch die Gefahr, dass die Uhren die Kontrolle über unsere Zeit übernehmen. Sich zum Beispiel in einem geheimen Komplott entschließen, "ihre" Menschen einfach einen Tag länger schlafen zu lassen oder eher rauszuscheuchen. Zeitanarchie wie damals bei Familie G..



Zum Schluss, nur um ganz sicher zu gehen: Die Zeitumstellung auf Winterzeit ist am Sonntag, 28. Oktober 2018, um 03:00 Uhr MESZ. Die Uhren werden dann um eine Stunde zurückgestellt. Ob sie im Frühjahr 2019 da bleiben - darüber wird der Bundestag abstimmen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.10.2018, 9:30 Uhr