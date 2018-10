Bild: imago

Im Zoo eingeschläfert - Berlins älteste Elefantin Tanja ist tot

17.10.18 | 11:45

Elefantendame Tanja ist tot. Wie der Zoo Berlin am Mittwoch mitteilte, starb die vermutlich 1964 geborene Asiatische Elefantenkuh am Dienstag. Sie war nicht nur die älteste und größte Elefantin im Zoo, sondern der älteste Elefant in ganz Berlin.

Arthrose machte Tanja zu schaffen

Mit geschätzt 54 Jahren hatte Tanja laut Zoo zuletzt zunehmend mit für Elefanten typischen Altersbeschwerden gekämpft. Besonders das Hinlegen fiel ihr schwer, sodass sie seit rund zwei Jahren nur noch im Stehen schlief. "Aufgrund ihrer fortschreitenden Arthrosen ging es Tanja in den letzten Tagen so schlecht, dass sie es nicht mehr auf die Außenanlage schaffte und im Stall bleiben musste", sagte der Kurator und Leitende Tierarzt des Zoos Berlin, Andreas Ochs.

Zudem hätte sie altersbedingt deutlich an Gewicht verloren, kämpfte zunehmend mit Sehschwierigkeiten und allgemeiner Schwäche. Tanjas Zustand hätte sich so weit verschlechtert, dass sie zuletzt kaum noch stehen konnte, ohne sich irgendwo anzulehnen. Bereits in ihren letzten Tagen auf der Außenanlage habe sich die einstige Leitkuh vom Rest der Herde isoliert, heißt es in der Mitteilung des Zoos.

Vom Leiden erlöst