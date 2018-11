Bild: rbb

Fünf Jahre SchwuZ in Neukölln - Nachts die Welt verändern – oder wenigstens Neukölln

16.11.18 | 10:34 Uhr

Vor fünf Jahren zog das SchwuZ, Deutschlands größter queerer Club, von Kreuzberg nach Neukölln. Ausgerechnet zum fünften Jubiläum registriert die Polizei im Bezirk mehr Angriffe auf queere Menschen – der Club will trotzdem bleiben. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Samstagabend, kurz vor Mitternacht: Vor nicht einmal einer Stunde hat das SchwuZ seine Türen geöffnet, und trotzdem stehen die Leute schon bis auf den Gehweg. Kein seltener Anblick vor der Rollbergstraße 26, in der seit fünf Jahren der größte queere Club Deutschlands seinen Sitz hat. "Wir können hier nach den fünf Jahren ein total positives Fazit ziehen", sagt dann auch Florian Winkler-Ohm. Er ist einer von zwei Geschäftsführern des SchwuZ und erzählt: "Es ist wunderbar, in diesem Bezirk zu sein. Auch unser Publikum hat den Standort Neukölln mehr als angenommen." Dabei ist das alles andere als selbstverständlich. Als das SchwuZ vor fünf Jahren vom Kreuzberger Mehringdamm in den als sozialen Brennpunkt verschrienen Rollbergkiez nach Neukölln zog, gefiel das lange nicht allen Besucher*innen. Manche sprachen von "schlechten Erfahrungen", die sie in Neukölln gemacht hätten.

Mehr queere Menschen = mehr Angriffe auf sie?

Genau solche schlechten Erfahrungen sind es jetzt wieder, die einen Schatten auf das Jubiläum werfen: Denn die Berliner Polizei zählte in diesem Jahr in Neukölln mehr und auch brutalere Übergriffe als in den vergangenen Jahren. Anne Grießbach-Baerns ist eine von zwei Ansprechpersonen für queere Menschen bei der Polizei und erzählt: "In Neukölln liegt unser Fokus auf dem öffentlichen Nahverkehr, weil es da in letzter Zeit zu massiven Gewaltvorfällen kam – insbesondere in U-Bahnhöfen oder Zügen." SchwuZ-Chef Florian Winkler-Ohm erklärt sich die gestiegenen Zahlen der Polizei einerseits mit dem Wandel in Neukölln: "Es ist schon eine Tatsache, dass immer mehr queere Menschen in diesem Stadtteil leben und diesen auch bunter machen – zum Glück!" Andererseits verweist er darauf, dass höhere Zahlen nicht automatisch mehr Taten bedeuten müssten – es könnten auch einfach mehr Fälle angezeigt werden, weil die Bereitschaft dazu möglicherweise gestiegen ist. Außerdem sei die Polizei heute stärker für Straftaten gegen queere Menschen sensibilisiert als früher.

Direkt vor der Clubtür beleidigt

Trotzdem macht Winkler-Ohm klar: "Jeder Übergriff ist einer zu viel." Und SchwuZ-Sprecher Paul Schulz gibt zu: "Wir hören natürlich auch von unseren Künstler*innen, die bei uns auf der Bühne stehen, dass sie direkt vor der Clubtür homophob beleidigt werden." Dennoch bezweifelt Schulz, dass es bestimmte Areale in der Stadt gibt, in der man vor Homo- oder Trans*feindlichkeit geschützter ist als in anderen. "Auch ich ganz persönlich werde auf dem Alexanderplatz nicht weniger homophob beleidigt, als mir das in Neukölln passieren kann." Fragt man am Samstagabend die Besucher*innen vor dem SchwuZ, ob sie sich in Neukölln sicher fühlen, sind die Antworten gemischt. "Bis jetzt hatte ich keine Probleme", berichtet der 34-jährige Michael. "Aber man weiß in Neukölln glaube ich auch, wo man sich bewegen kann und wo nicht." Selina ist 21, kommt aus einer Kleinstadt und meint: "Dort sind die Leute nicht so offen wie hier." In eine ähnliche Kerbe schlägt Tilo, der sein Alter nicht verraten will. "Ich fühle mich in Neukölln sicherer als in Marzahn-Hellersdorf", sagt er.

Feierlichkeiten zum Jubiläum Am Freitag gibt es ab 20 Uhr zunächst eine Podiumsdiskussion zu Sexismus in den Medien, bevor ab 23 Uhr die queerfeministische Partyreihe "Hot Topic" übernimmt. Am Samstag steigt dann die eigentliche Jubiläums-Party. Unter dem Titel "High 5 – Cheers Queers" legen ab 23 Uhr insgesamt zehn DJs auf. Außerdem mit dabei: Der 40-köpfige Chor "Klangwerk 306" und ein Auftritt der Drag-Gruppe "Shiaz Legz".

Das SchwuZ will "sehr gerne noch lange in Neukölln bleiben"

Die Debatte darüber, ob sich die Lage für queere Menschen in Neukölln verschärft, bewegt die queere Community Berlins schon fast das ganze Jahr. Grund sind einige besonders brutale Übergriffe. So wurde im April ein junger Schwuler auf der Straße beschimpft, überfallen und verletzt – von einer etwa 15-köpfigen Gruppe. Im Mai schlug ein Unbekannter einer Trans-Frau an einer Bushaltestelle in der Sonnenallee mit der Faust ins Gesicht. Als sie danach bereits am Boden lag, trat dieser Unbekannte ihr mit dem Fuß gegen den Kehlkopf. Beide Vorfälle waren Anlass für eine spontan organisierte Demonstration, auf der mehr als 1.000 Menschen gegen Homo- und Trans*feindlichkeit durch Neukölln zogen. Würde SchwuZ-Chef Florian Winkler-Ohm die Entscheidung, nach Neukölln zu ziehen, noch einmal genau so treffen? "Jederzeit wieder", beteuert er. Deshalb gebe es auch keinerlei Überlegungen, dem Bezirk den Rücken zu kehren: "Wenn es nach uns geht und wir es uns leisten können, würden wir sehr gerne noch lange in Neukölln bleiben."

Zum Jubiläum wird gefeiert und eine neue Bar eröffnet

Darum hat das SchwuZ gemeinsam mit einem Architekturbüro schon einen Plan für die nächsten fünf Jahre erarbeitet: Eine Tanzfläche soll umgebaut werden, es wird einen neuen Eingang geben und die Garderoben-Situation soll sich verbessern. Aber nicht nur für Besucher*innen, sondern auch für das SchwuZ-Team selbst wird sich etwas ändern. In den nächsten zwei Jahren soll das Büro, das zurzeit noch in der Mahlower Straße im Schillerkiez sitzt, mit auf das Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei ziehen – und damit in die direkte Nachbarschaft des Clubs. Bereits in den vergangenen Monaten wurde außerdem auf dem größten Floor des SchwuZ, der "Kathedrale", eine neue Bar gebaut. "Manche, die sie schon angucken durften, nennen sie die schönste Bar der Stadt", erzählt Winkler-Ohm nicht ganz ohne Stolz. Offiziell eingeweiht wird sie am Samstag bei der großen Jubiläums-Party. Und bei der steht dann wieder das im Mittelpunkt, was SchwuZ-Sprecher Paul Schulz so formuliert: "Wir haben als Club den Anspruch, die Welt nicht tagsüber, sondern nachts zu verändern."

