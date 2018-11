Nach einer mehr als 18-stündigen Suchaktion haben Einsatzkräfte in einem Waldgebiet zwischen Halbe und Teupitz (beide Dahme-Spreewald) einen seit Tagen vermissten 80-Jährigen gerettet. Es habe akute Lebensgefahr bestanden, teilte die Polizei am Montag in Cottbus mit.



Der Mann war am Donnerstag von einem Klinik-Besuch nicht nach Hause zurückgekehrt, nachdem er sich in einem Waldgebiet mit dem Auto festgefahren hatte.