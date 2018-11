Bild: rbb/Friederike Steinberg/Clara Ehrmann

"Returning from Germany" - Berliner Start-ups protestieren gegen Plakat-Kampagne

26.11.18 | 18:04 Uhr

Auf Plakaten wirbt das Bundesinnenministerium derzeit in mehreren Sprachen für eine "freiwillige Heimreise" - so ganz allgemein. Die Kampagne stößt vielen sauer auf. Berliner Start-ups haben jetzt eine Protestaktion angekündigt.

Die Berliner Start-up-Szene will mit einer breit angelegten Protestaktion gegen die Plakatkampagne "Return from Germany" vorgehen. Wie der Protestinitiator Yann Leretaille am Montag auf rbb|24-Nachfrage erklärte, soll dafür eine Gegenkampagne unter dem Titel "Berlin unite!" organisiert werden. "Wir fordern alle auf, sich zu beteiligen und für ein weltoffenes Berlin einzutreten", sagt der 29-Jährige, der ein Technologieunternehmen in Reinickendorf leitet. Seit Donnerstag fordert das Bundesinnenministerium Geflüchtete ohne Bleibeperspektive über Plakate auf in ihre Heimatländer zurückzukehren. "Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!" steht in großen Lettern auf den Plakaten, die an zahlreichen Werbeflächen im Stadtgebiet hängen. Begleitet wird die Botschaft von weiteren Informationen: "Freiwillige Rückkehr: Bis zum 31.12.2018 bis zu zwölf Monate zusätzlich Wohnkosten sichern." Dieser Text ist auf Deutsch, daneben aber auch auf Englisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Paschtu oder Farsi zu lesen. Außerdem schlängeln sich die Flaggen von Afghanistan, Russland, Ägypten, Indien, dem Libanon, der Türkei und einigen afrikanischen Ländern über die Plakatwände.

Start-up sucht Unterstützer

"Am Donnerstag haben mich vier Mitarbeiter gefragt, ob sie damit gemeint da sind und ob sie noch in Deutschland bleiben dürfen", sagt Leretaille. Er habe geantwortet, dass sie seiner Meinung nach wohl nicht gemeint seien, "aber so sicher war ich mir nicht". Bis heute wisse er nicht genau, wie er seinen Kollegen eigentlich die Absicht hinter dieser Kampagne erklären solle. In seinem Start-up beschäftige er 40 Mitarbeiter, davon besäßen 33 einen Migrationshintergrund. "Von vielen werden die Plakate als ein Versuch aufgefasst, Ausländer von der deutschstämmigen Gesellschaft abzuspalten. Das passt nicht zu dem Berlin, für das wir stehen." Ginge es nach Leretaille, sollte Berlin ein europaweites Kreativzentrum sein, offen, ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. Aus diesem Grund will er jetzt Protest organisieren. In welcher Form, ist allerdings noch nicht klar. Er sei gerade sei dabei, Unterstützer für die Aktion mit ins Boot zu holen, sagt Leretaille.



"Ich finde das widerlich"

Bereits in den vergangenen Tagen war der Ärger auch anderer Berliner sichtbar geworden: Am U-Bahnhof Neukölln beispielsweise wurden auf einige der Plakate Farbbeutel geworfen, an andere "Refugees welcome!" geschrieben. Auch Menschen, die gebürtig aus den genannten Ländern stammen, ärgern sich. Eine Passantin sagte dem rbb: "Ich finde das widerlich, fast wie ein Gewinnspiel: Geh' mal wieder nach Hause, kriegst noch 1.000 Euro Weihnachtsgeld drauf und dann auf Wiedersehen." Die Wut der Menschen über die Aktion entlädt sich auch in den sozialen Medien. So schrieb ein Facebook-Nutzer: "Ist das neue Politik und neue Toleranz? Toll...". Und der linke Satiriker Shahak Shapira kommentierte ein Bild des Plakats schlicht und einfach: "Alter!"

Idee aus den 1970er Jahren

Die Dein-Land-Kampagne soll eigentlich nur Ausreisepflichtige ansprechen. Also Asylbewerber, deren Antrag abgelehnt wurde. Unterstützung für Rückkehrer gibt es schon seit den 1970er Jahren. 2017 wurde zusätzlich die "Starthilfe Plus" eingeführt. Informieren kann man sich auf der Website der Kampagne "Returning from Germany" [externer Link] oder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort bekommen Rückkehrer kostenlose Beratung und maximal 1.200 Euro für den Start in ihrem Heimatland. Seit dem 15. September und noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres legt das Bundesinnenministerium 1.000 Euro für die Miete im Heimatland drauf. Grund dafür sind wahrscheinlich die sinkenden Rückkehrer-Zahlen: Waren es im vergangenen Jahr noch rund 29.000, wurden bis Ende Oktober 2018 nur 14.100 rückkehrwillige Flüchtlinge gezählt.