Potsdam wächst bis 2030 weiter rasant, ländliche Regionen in Brandenburg müssen dagegen nach wie vor einen erheblichen Bevölkerungsschwund hinnehmen. Das geht aus einer Berechnung hervor, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag in Potsdam vorgestellt hat.

Laut Berechnung wird die Zahl der Geburten bis zum Jahr 2030 auf 16.000 Neugeborene pro Jahr sinken, während die Zahl der Sterbefälle auf 36.000 pro Jahr steigen soll. Zu dem 2030er Geburtendefizit von 20.000 kommt eine angenommen Halbierung des Wanderungsgewinns auf 10.000 Menschen.

Der große Ausreißer in der Statistik ist Potsdam: Der Bevölkerungsboom der vergangenen Jahre soll demnach anhalten. Allein in den nächsten zwölf Jahren wächst die Stadt wahrscheinlich um ein Viertel, von derzeit 178.000 auf 218.000 Einwohner. In den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus bleibt der Bevölkerungsstand hingegen eher stabil. Die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havelland und Dahme-Spreewald, die an Berlin grenzen, verzeichnen demnach einen moderaten Zuzug.