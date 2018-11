Erinnerung an Mordopfer in Potsdam

Auf dem Gelände des Polizeipräsidiums an der Kaiser-Friedrich-Straße im Potsdamer Stadtteil Eiche erinnern jetzt drei Stelen an die Opfer.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke haben am Mittwoch in Potsdam eine Gedenkstätte für im Dienst ermordete Polizisten eröffnet.

Eine Stele ist den beiden Polizisten Torsten Kratz und Torsten Paul gewidmet, die im Februar 2017 von einem flüchtenden Gewaltverbrecher aus Müllrose (Oder-Spree) an einer Kontrollstelle in Oegeln überfahren wurden und noch am Unfallort starben.

Eine weitere Steinsäule gilt dem Beamten Steffen Meyer, der im November 2009 von einem Autodieb vor seiner privaten Garage erstochen wurde. Auf der dritten Stele wird dem Potsdamer Polizisten Martin Heinze gedacht, der im August 1995 bei der Verfolgung eines flüchtenden Einbrechers erstochen wurde.

Zur Eröffnung der Gedenkstätte waren auch Angehörige der getöteten Polizisten eingeladen.