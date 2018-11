Razzien in Berlin-Wedding verraten?

Ein Berliner Polizist soll gegen Schmiergeld Razzien verraten und ein Zimmer in Pankow für die Lagerung von Drogen vermietet haben. Am Dienstag stehen der 39-jährige Oberkommissar und vier mitangeklagte Kneipenbetreiber aus Berlin-Wedding vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn wegen Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen und Beteiligung am Drogenhandel ermittelt.

Im Gegenzug soll er die Mitangeklagten vor Polizeikontrollen gewarnt haben. Ferner wird dem Angeklagten zur Last gelegt, einem Mitangeklagten sowie weiteren unbekannten Dritten einen Raum für die Lagerung von Drogen zur Verfügung gestellt zu haben. Für seine Machenschaften soll der Angeklagte insgesamt 45.000 Euro kassiert haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn wegen Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen und Beteiligung am Drogenhandel ermittelt.

Im Gegenzug soll er die Mitangeklagten vor Polizeikontrollen gewarnt haben. Ferner wird dem Angeklagten zur Last gelegt, einem Mitangeklagten sowie weiteren unbekannten Dritten einen Raum für die Lagerung von Drogen zur Verfügung gestellt zu haben. Für seine Machenschaften soll der Angeklagte insgesamt 45.000 Euro kassiert haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn wegen Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen und Beteiligung am Drogenhandel ermittelt.

Im Gegenzug soll er die Mitangeklagten vor Polizeikontrollen gewarnt haben. Ferner wird dem Angeklagten zur Last gelegt, einem Mitangeklagten sowie weiteren unbekannten Dritten einen Raum für die Lagerung von Drogen zur Verfügung gestellt zu haben. Für seine Machenschaften soll der Angeklagte insgesamt 45.000 Euro kassiert haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn wegen Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen und Beteiligung am Drogenhandel ermittelt.

Im Gegenzug soll er die Mitangeklagten vor Polizeikontrollen gewarnt haben. Ferner wird dem Angeklagten zur Last gelegt, einem Mitangeklagten sowie weiteren unbekannten Dritten einen Raum für die Lagerung von Drogen zur Verfügung gestellt zu haben. Für seine Machenschaften soll der Angeklagte insgesamt 45.000 Euro kassiert haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn wegen Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen und Beteiligung am Drogenhandel ermittelt.

Im Gegenzug soll er die Mitangeklagten vor Polizeikontrollen gewarnt haben. Ferner wird dem Angeklagten zur Last gelegt, einem Mitangeklagten sowie weiteren unbekannten Dritten einen Raum für die Lagerung von Drogen zur Verfügung gestellt zu haben. Für seine Machenschaften soll der Angeklagte insgesamt 45.000 Euro kassiert haben.

Laut Staatsanwaltschaft war der Beamte zuständig für die Planung und Durchführung ordnungsrechtlicher Kontrollen in Berlin-Wedding. Zwischen März 2016 und März 2018 soll er von den vier Kneipenbetreibern bis zu 3.000 Euro Schmiergeld für jeden Tipp bekommen haben. Aufgrund solcher Machenschaften habe er insgesamt 45.000 Euro kassiert.

Ein Berliner Polizeioberkommissar muss sich am Dienstag vor dem Landgericht wegen des Verdachts der Korruption verantworten. Der Angeklagte soll vier mutmaßlich kriminelle Kneipenbetreiber in Berlin-Wedding gegen Schmiergeld vor Razzien gewarnt haben.

Anklage in Berlin erhoben

Außerdem soll der Polizist einen privaten Pokerclub namens "Magic Card" in einem Pankower Mietshaus betrieben und dort gegen Geld Räume als Drogen-Zwischenlager vermietet haben. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen in mindestens acht Fällen und Beteiligung am Drogenhandel.

Auch die 44, 46, 48 und 52 Jahre alten Wirte müssen sich vor Gericht verantworten. Ihnen werden gewerbsmäßige Bestechung und Anstiftung zur Verletzung von Dienstgeheimnissen vorgeworfen. Einem Verdächtigen wird zudem illegaler Drogenhandel sowie einem anderen unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt. Zwei der Wirte sowie der Polizist sitzen seit März in Untersuchungshaft.



Im Gegenzug soll er die Mitangeklagten vor Polizeikontrollen gewarnt haben. Ferner wird dem Angeklagten zur Last gelegt, einem Mitangeklagten sowie weiteren unbekannten Dritten einen Raum für die Lagerung von Drogen zur Verfügung gestellt zu haben. Für seine Machenschaften soll der Angeklagte insgesamt 45.000 Euro kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn wegen Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen und Beteiligung am Drogenhandel ermittelt.

Im Gegenzug soll er die Mitangeklagten vor Polizeikontrollen gewarnt haben. Ferner wird dem Angeklagten zur Last gelegt, einem Mitangeklagten sowie weiteren unbekannten Dritten einen Raum für die Lagerung von Drogen zur Verfügung gestellt zu haben. Für seine Machenschaften soll der Angeklagte insgesamt 45.000 Euro kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn wegen Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen und Beteiligung am Drogenhandel ermittelt.