Zu mehreren Bränden musste die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in Marzahn-Hellersdorf ausrücken. Drei Autos und mehrere Müllcontainer an verschiedenen Orten gingen innerhalb einer Stunde in Flammen auf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und nahm laut einer Mitteilung vom Sonntag einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben bemerkten Passanten gegen 23:10 Uhr in der Allee der Kosmonauten einen brennenden Mercedes und mehrere brennende Mülltonnen. Weniger Minuten später entdeckten Polizeibeamte auch in der Marzahner Chaussee brennende Mülltonnen. Das Feuer hatte bereits auf zwei Container übergegriffen. Die Feuerwehr konnte beide Brände rasch löschen.