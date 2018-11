Fehlalarm in Zehlendorf

Eine Hundertschaft des Berliner Sondereinsatzkommandos (SEK) hat am Mittwochabend eine Arztpraxis an der Clayallee in Berlin-Zehlendorf gestürmt. Doch anstatt einen drohenden Anschlag zu vereiteln, erschreckten die schwer bewaffneten Polizisten lediglich Ärzte und Patienten - es handelte sich um ein Missverständnis.



Einen entsprechenden Bericht der B.Z. bestätigte eine Sprecherin der Berliner Polizei rbb|24 am Donnerstagmorgen. "Eine ältere Patientin hatte telefonisch einen Termin mit der Sprechstundenhilfe ausgemacht und dabei offenkundig etwas falsch verstanden. Daraufhin rief sie bei der Polizei an und berichtete von einem drohenden Anschlag", sagte Polizeisprecherin Patricia Brämer dem rbb.

Bei dem Einsatz sicherten Beamte mit Sturmhauben auf dem Kopf und Maschinenpistolen im Anschlag den Gehweg, während das SEK die Praxis stürmte.