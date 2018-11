Unfall in Potsdam-Mittelmark

Bei einem Unfall auf der A9 sind am Sonntagabend sieben Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Wie die Polizei der rbb-Welle Antenne Brandenburg mitteilte, war auf der Autobahn in Richtung Leipzig zwischen Niemegk und Klein Marzehns (Potsdam-Mittelmark) ein Autofahrer in die Leitplanke gefahren. Durch die herumfliegenden Trümmerteile kam es zu Folgeunfällen, an denen zehn Fahrzeuge beteiligt waren.



Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt. Es gab erheblichen Stau. Nach fünf Stunden wurden die Sperrungen aufgehoben.