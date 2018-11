Nach dem Abzug von Amerikanern und Briten 1991 wurden die vier Antennenkuppeln zunächst noch zur zivilen Luftüberwachung genutzt, danach verfielen die Gebäude zunehmend. Ein zwischenzeitlicher Anlauf scheiterte, das 48.000 Quadratmeter große Gelände in ein lukratives Freizeitareal mit Hotels und Luxuswohnungen zu verwandeln.



Seit 2015 versucht ein privater Pächter, Ordnung in das verwilderte Areal zu bringen. Er will dort eine Art Künstlerkolonie entwickeln. Größte Attraktion für die Besucher ist bisher neben dem spektakulären Blick über die Stadt die Graffiti-Galerie im Hauptgebäude, in der unzählige Streetart-Künstler ihre Werke hinterlassen haben.