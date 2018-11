Trinken bis zur Alkoholvergiftung: In Brandenburg sind im vergangenen Jahr 435 Jungen und Mädchen aus diesem Grund ins Krankenhaus eingeliefert worden. Damit ist diese Zahl erneut gestiegen. In Berlin gab es hingegen weniger Fälle.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandeln lassen mussten, ist im vergangenen Jahr in Brandenburg leicht gestiegen. In Berlin hingegen sank die Zahl, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Bezug auf Daten der Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg berichtet.

In Brandenburg wurden demnach im vergangenen Jahr 435 Mädchen und Jungen im Alter zwischen zehn und 20 Jahren mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert - zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Bereits im Jahr zuvor war die Zahl angestiegen. 80 der jungen Komapatienten waren zwischen zehn und 15 Jahren alt und damit in einem Alter, in dem sie Alkohol noch gar nicht kaufen dürften. Im Jahr zuvor gab es in dieser Altersklasse nur 66 Fälle. Laut der Statistik waren insgesamt 222 Mädchen unter den Rauschtrinkern, also etwas mehr als die Hälfte.

In Berlin lag die Zahl der erfassten Jugendlichen zwischen zehn und 20 Jahren bei 236. 34 Kinder und Jugendliche waren unter 15 Jahren alt - darunter 21 Mädchen.



Während Berliner Mädchen in der Altersgruppe unter 15 also noch in der Mehrzahl sind, kehrt sich das Geschlechterverhältnis unter den Eingelieferten mit zunehmendem Alter um. Ab 15 Jahren überwiegt der Jungs-Anteil bei den Rauschtrinkern.

"Jede Alkoholvergiftung eines Kindes oder Jugendlichen ist eine zu viel", erklärte Volker Röttsches von der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Berlin. Insgesamt sei die Entwicklung bei jugendlichen Komasäufern in der Hauptstadt aber seit mehreren Jahren rückläufig - in der Altersgruppe der Unter-20-Jährigen betrage der Rückgang im Vergleich zu 2016 rund neun Prozent.

Noch nicht in der Statistik enthalten waren allerdings etwaige Fälle von Kindern und Jugendlichen, die in anderen Bundesländern über die Stränge schlugen, zum Beispiel auf Klassenfahrten: Im vergangenen Jahr waren bundesweit 300 Kinder und Jugendliche aus Berlin wegen Alkoholmissbrauchs in Kliniken registriert worden.