Berlin bleibt weiter das Bundesland mit den meisten Syphilis-Fällen in Deutschland. Bei 1.333 Menschen wurde die sexuell übertragbare Infektion im vergangenen Jahr gemeldet, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl steht Berlin mit diesen Zahlen vor Hamburg und Nordrhein-Westfalen. In Berlin sind die Werte seit 2010 (601 Fälle) kontinuierlich gestiegen, 2016 war die Erkrankung noch 1.249 mal diagnostiziert worden.

In Brandenburg ist die Zahl der Syphilis-Infektionen im vergangenen Jahr in etwa konstant geblieben. Mit 102 gemeldeten Fällen lag der Wert leicht unter dem Wert von 2016

(111), wie das Robert-Koch-Institut mitteilte. Im Vergleich zu 2010 (58) sind die Fallzahlen jedoch deutlich angewachsen. In Brandenburg ist Syphilis dennoch weiterhin deutlich seltener als in anderen Bundesländern.