Die Berliner Kältebahnhöfe für Obdachlose werden bislang offenbar nur wenig genutzt. Wie Petra Reetz, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), am Mittwoch dem rbb sagte, suchten bislang weniger als zehn Menschen pro Nacht eine der beiden U-Bahn-Stationen auf.

Die BVG stellte weiter fest, dass die Kältebahnhöfe sauberer sind als in den vergangenen Jahren. Sie führt das auf die aufgestellten Toilettenhäuschen zurück.

Dadurch dass Sozialarbeiter auf den beiden Bahnhöfen Moritzplatz und Lichtenberg seien, hätten einige Obdachlose an andere Obdachlosenunterkünfte weiter vermittelt werden können, sagte Reetz weiter. Allein in der ersten Nacht, dem Montag, seien das ihren Informationen nach vier Menschen gewesen.

dpa/Markus C. Hurek

Die Berliner Sozialverwaltung und die BVG hatten sich am Freitag nach einer monatelangen Hängepartie auf die Einrichtung von Kältebahnhöfen am Moritzplatz (U8) und in Lichtenberg (U5) verständigt. Teams von Streetworkern sowie Sicherheitsmitarbeitern der BVG seien dafür im Einsatz, hieß es.

In den nächsten Wochen will die Senatsverwaltung außerdem beheizte Warte- und Wärmehallen testweise vor den beiden U-Bahnhöfen aufstellen. Betreuer sollen vor Ort Notübernachtungen vermitteln. Deshalb sollen die beiden Bahnhöfe auch regelmäßig von einem Kältebus angefahren werden.

Das Vorhaben wird als Modellprojekt durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. Wenn es sich bewährt, solle es als Teil der Berliner Obdachlosenhilfe dauerhaft etabliert werden, sagte Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke).