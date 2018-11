Ein offenbar geistig verwirrter Mann soll am Freitagmorgen in Berlin-Charlottenburg auf offener Straße einer Frau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, war die 36 Jahre alte Frau in Begleitung ihres Lebensgefährten und der vierjährigen Tochter auf dem Gehweg der Nehringstraße unterwegs, als der ihnen Unbekannte von hinten auf sie zukam und der Frau unvermittelt in den Rücken stach.