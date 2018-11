Unfall in Berlin-Friedrichshain

Eine Frau ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Unfall in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Die 44-Jährige rannte gegen 3.30 Uhr in Höhe der Weichselstraße auf die Fahrbahn der Frankfurter Allee - offenbar, ohne auf den Verkehr zu achten. Das sagte ein Polizeisprecher rbb|24, er berief sich dabei auf Zeugenaussagen.

Ein 37 Jahre alter Autofahrer auf der linken Spur konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste mit seinem BMW die Frau. Sie wurde dadurch auf die Windschutzscheibe geschleudert und blieb schließlich auf einem Grünstreifen liegen. Die Frau verletzte sich schwer an Kopf und Rumpf und musste ins Krankenhaus. Warum sie auf die Straße gerannt war, konnte die Polizei am Sonntag zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen dürften mehrere Tage dauern.