In Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Dienstag ein Firmenwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Durch das Feuer seien ein weiteres Auto sowie ein Motorrad beschädigt worden.

Eine Anwohnerin in der Harnackstraße bemerkte gegen 2.45 Uhr den Brand und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Menschen kamen nicht zu Schaden.