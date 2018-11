In der Nacht zum Samstag hat es im Süden Berlins gebrannt: Eine Produktionshalle in Lichterfelde geriet in Flammen, um 2.22 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen. 80 Einsatzkräfte fuhren zu dem Industriegelände in der Wupperstraße. Das Feuer in einer Abluftanlage richtete großen Schaden an, unter anderem am Dach der Halle. Verletzt wurde niemand, kein Mensch befand sich während des Feuers in der Halle.

Gegen fünf Uhr hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht, sagte ein Sprecher rbb|24 am Samstagmorgen. Gegen 10.30 Uhr werde man die Brandstelle nochmals kontrollieren, es sei aber nicht mehr davon auszugehen, dass diese noch gefährlich werden könne. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch nicht geklärt - das untersuchen jetzt Brandermittler der Polizei.