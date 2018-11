Nach Randale durch eine Gruppe Jugendlicher am S-Bahnhof Lichterfelde-West hat die Bundespolizei am Mittwochabend zwei tatverdächtige 15-Jährige festgenommen. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei Jugendliche in der Nähe des Bahnhofs. Die beiden 15-Jährigen bestritten zwar ihre Anwesenheit am Tatort, wurden aber durch einen weiteren Zeugen wiedererkannt.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und stellten einen Nothammer am Tatort sicher. Die Einsatzkräfte übergaben die beiden Jugendlichen nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten.