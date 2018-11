Der Berliner Zoll hat am Montag einen Großeinsatz gegen illegalen Zigarettenhandel durchgeführt. 33 Zollbeamte nahmen zusammen mit Polizisten vietnamesische Straßenhändler auf Plätzen in Marzahn, Hellersdorf, Lichtenberg und Hohenschönhausen in Gewahrsam. Drei der 27 Männer wurden als Mehrfachtäter bereits mit Haftbefehl gesucht.

Wie das Hauptzollamt Berlin am Dienstag mitteilte, stellten die Beamten bei der Aktion rund 50.000 unversteuerte Zigaretten sowie rund 500 Euro Erlös sicher. Allein in der Nähe eines Einkaufszentrums an der Marzahner Promenade griffen sie vier Straßenhändler auf. Ein Spürhund erschnüffelte in der Nähe einiger Verkaufsorte in Erdbunkern vergrabene oder in Gebüschen versteckte Zigaretten. Gegen die Händler leitete der Zoll Strafverfahren ein, gegen ihre Kunden verhängte er Verwarnungsgelder.