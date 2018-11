Demonstranten in Potsdam fordern "wolfsfreie Zonen"

Der streng geschützte Wolf soll in das Jagdrecht aufgenommen werden - das haben rund 200 Demonstranten am Samstag in Potsdam gefordert. Die zunehmende Zahl der Wölfe sei eine "existenzielle Bedrohung" für Weidetierhalter. Der BUND dagegen warnt vor Panikmache.