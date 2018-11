Zwei Jahre nach einem Messerangriff im Bezirksamt Berlin-Neukölln beginnt der Prozess gegen einen 59-Jährigen neu. Richter am Berliner Landgericht befassen sich ab Montag mit dem Fall von Mario Z.. Der Bundesgerichtshof hatte das ursprüngliche Urteil wieder aufgehoben.

Im September 2016 soll der damals Obdachlose versucht haben, eine Mitarbeiterin der Sozialen Wohnhilfe im Bezirksamt an der Karl-Marx-Straße mit einem Jagdmesser zu töten. Seine Wohnung war zuvor zwangsgeräumt worden, die Wohnhilfe wies ihm einen Platz in einem Heim in Treptow-Köpenick zu. Dort fühlte sich Z. aber eigener Aussage zufolge durch den Lärm von Flüchtlingskindern gestört, er wollte ein Einzelzimmer.