Mann versucht, Obdachlosen in U-Bahnhof auszurauben

Angriff in Berlin-Neukölln

Ein 34-Jähriger soll am Montagnachmittag einen obdachlosen Mann in Neukölln geschlagen und Geld von ihm gefordert haben. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 am Dienstagmorgen sagte, hatte ein Zeuge im U-Bahnhof Boddinstraße die Tat beobachtet.

Der 34-Jährige soll den Obdachlosen bei dem versuchten Raub ins Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Polizisten konnten die U-Bahn, mit der der mutmaßliche Täter und sein Begleiter flüchten wollten, aufhalten.

Sie nahmen den Verdächtigen fest, dieser beleidigte die Beamten danach noch. Eine Alkoholkontrolle zeigte, dass der Mann 1,2 Promille im Blut hatte. Gegen ihn wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Wie es dem Obdachlosen nach dem Angriff geht, ist nicht bekannt - er verschwand nach der Tat.