Zwar sei die Zahl der Opfer im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 50 Personen gesunken, aber die Zahl der betroffenen Frauen unter ihnen sei um 165 angestiegen. Am Sonntag (25. November) ist der Internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen.

Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr 14.605 Opfer innerfamiliärer beziehungsweise partnerschaftlicher Gewalt registriert. Damit stagniere die häusliche Gewalt, die sich zumeist gegen Frauen und Mädchen richtet, weiter auf hohem Niveau, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Freitag in Berlin mit. Insgesamt 10.643 der Opfer seien weiblich gewesen.

Laut Senatsverwaltung fanden 2017 insgesamt 1.097 Frauen und 1.035 Kinder Zuflucht in Frauenhäusern und Zufluchtswohnungen. Danach werde es für sie immer schwieriger eine neue Wohnung zu finden, hieß es. Deshalb seien die Hilfen bei der Wohnungsvermittlung ausgebaut worden. Der Anteil von Frauen, die deutlich länger als drei Monate in einem Frauenhaus blieben, sank demnach 2017 erstmals von 33 auf 23,6 Prozent. 470 Frauen hätten Wohnungsanträge gestellt, die zu 217 Mietverträgen führten. Somit sei fast jeder zweite Antrag erfolgreich gewesen.

Um weltweit auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, startet die Frauenorganisation der Vereinten Nationen, UN Women, an diesem Wochenende eine entsprechende Kampagne. Zum Auftakt von "Orange the World" würden in Bonn in der Nacht zu Sonntag die Gebäude der Vereinten Nationen, der Deutschen Welle und des Post-Towers orange angestrahlt, teilte das Nationale Komitee Deutschland von UN Women am Donnerstag mit.

Bis zum Tag der Menschrechte am 10. Dezember seien weitere Aktionen unter dem diesjährigen Motto #HearMeToo geplant, um den Stimmen von Frauen und Mädchen Gehör zu verschaffen.



Gewalt gegen Frauen und Mädchen sei eine der verbreitetsten Menschenrechtsverletzungen weltweit, betonte das Nationale Komitee. Strafen und Sanktionen müssten konsequent und vollständig durchgesetzt werden.