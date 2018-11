Eine Frau ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg schwer verletzt worden. Die mutmaßlichen Verursacher sind vom Unfallort geflohen. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 am Morgen sagte, war die 27-Jährige um kurz nach 0 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-Straße / Fritz-Elsas-Straße in ihrem Mazda unterwegs. Ein weißer Audi Q7 missachtete nach jetzigem Ermittlungsstand eine rote Ampel und stieß mit dem Mazda zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda gegen einen Hauswand geschleudert, die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Mehrere Männer sollen nach dem Unfall aus dem Audi gestiegen und zu Fuß geflohen sein. Zeugen sprachen von zwei Personen, die Polizei nannte keine Zahl.

Die Feuerwehr brauchte fast eine Stunde, um die schwer Verletzte aus ihrem Auto zu befreien, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten stellten den demolierten Audi Q7 sicher, sie werden ihn nun kriminaltechnisch untersuchen. Wer den Wagen gefahren hat und wieviele Personen wirklich in dem Auto waren, sei noch nicht geklärt, sagte die Polizeisprecherin rbb|24. Möglicherweise werde in den nächsten Stunden per Zeugenaufruf nach den Flüchtigen gesucht.