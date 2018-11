Nach dem Tod einer Radfahrerin in Berlin-Spandau vor fast genau einem Jahr ist am Donnerstag ein Lkw-Fahrer zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wegen fahrlässiger Tötung muss er 4.000 Euro zahlen.

Der Mann hatte die Frau am 1. Dezember 2017 beim Rechtsabiegen übersehen. Die 77-Jährige starb noch am Unfallort.

Der heute 62-jährige Berufskraftfahrer hatte am Unfallort selbst einen Schock erlitten und in der Verhandlung sein Bedauern ausgedrückt. Er habe die Seniorin trotz ihrer Warnweste nicht gesehen. Die Frau war vorschriftsmäßig auf dem Radweg an der Seegefelder Straße gefahren, der Lkw hatte sie ohne Anzuhalten beim Rechtsabbiegen erfasst.



Der Richter am Amtsgericht Tiergarten begründete die Geldstrafe unter anderem damit, dass der Mann sich in den siebzehn Jahren seiner Tätigkeit als Lkw-Fahrer nie etwas zu schulden kommen ließ. Das sei strafmildernd gewertet worden.