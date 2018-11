Warum der komplette Zugteil ab Hauptbahnhof fehlte, ließ die Bahn bislang nicht erklären. Durch die vielen verärgerten Fahrgäste kam es auf den Bahnsteigen am Südkreuz zu chaotischen Zuständen. Die Bahn bat die Bundespolizei um Unterstützung. Es sei darum gegangen, "gefahrenabwehrend" zu wirken, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Drei Beamte hätten die Zugbegleiterin durch die überfüllten Waggons begleitet.

Die Bahn hat einen ICE von Berlin nach München geschickt - allerdings mit sieben Wagen weniger als vorgesehen. Viele Passagiere mussten den völlig überbelegten ICE 1511 am Freitagmittag schon in Berlin-Südkreuz verlassen. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

Wer freiwillig auf eine Mitfahrt verzichtete, bekam nach Angaben eines Bahnsprechers einen Gutschein über 30 Euro. "Sicherheit geht vor, die Fluchtwege müssen frei sein", sagte der Sprecher. Dieses Angebot nahmen zumindest so viele Kunden in Anspruch, dass der ICE nicht geräumt werden musste. Er kam schließlich mit gut 20 Minuten Verspätung in München an.