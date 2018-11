Die Fassade der ehemaligen Abhörstation auf dem Teufelsberg soll erneuert und künstlerisch verschönert werden. Das hat Teufelsberg-Miteigentümer Hanfried Schütte im rbb angekündigt. "Wir haben vor, den Turm wieder zu bespannen und ihn besprayen zu lassen." Der Turm mit der markanten runden Kuppel soll in den kommenden zwei Jahren "in einem Patchwork erscheinen", so Schütte, also schon von weitem wie eine Art bunter Leuchtturm wirken. Die ursprüngliche Bespannung aus Segeltuch an der ehemaligen Abhörstation wurde durch Vandalismus und Wind großflächig zerstört.