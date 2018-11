Der Berliner Teufelsberg steht unter Denkmalschutz. Der Berg in Charlottenburg-Wilmersdorf sei aus historischen Gründen und wegen seiner städtebaulichen Bedeutung denkmalwert, teilte die Senatskulturverwaltung am Montag mit. Die Eintragung in die Denkmalliste wurde demnach bereits zum 30. Oktober vollzogen.