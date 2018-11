Vor dem Amtsgericht Tiergarten wird ab Freitag wegen eines Übergriffs auf Rettungskräfte verhandelt.



Der 38-jährige Angeklagte soll in Kreuzberg Anfang des Jahres zwei Rettungssanitäter verletzt haben. Er habe in betrunkenem Zustand einen Rettungswagen mit Böllern beschossen, so der Vorwurf. Als die beiden Sanitäter den Angeklagten aufforderten, damit aufzuhören, soll er gezielt die beiden Helfer beworfen und dabei verletzt haben.



Zum ersten Anlauf des Prozesses im August war der Angeklagte nicht erschienen. Deshalb hatte der Richter dieses Mal einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, damit er am Frietag anwesend ist.