Betrunkene Autofahrerin kracht in Vorgarten

Unfall in Berlin-Treptow

Auf dem Weg zur Arbeit hat eine Frau am Freitagmorgen in Treptow die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist gegen die Fassade eines Reihenhauses geprallt. Ein erster Atemalkoholtest der Polizei ergab 1,4 Promille.

Die Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma war gegen vier Uhr auf der Südostallee unterwegs. An der Kreuzung Kiefholzstraße geriet sie plötzlich in den Gegenverkehr, überfuhr einen Poller, durchbrach einen Gartenzaun und stieß mit ihrem Ford SUV schließlich gegen die Hauswand. Der Bewohner wurde durch den lauten Knall geweckt und lief vor die Tür. Er gab an, dass sein Kind durch den Schreck einen Schock erlitten habe - ernsthaft verletzt wurde durch den Unfall jedoch niemand.

Die Feuerwehr musste das Auto mit Pressluftkissen aus dem Vorgarten bugsieren. Das Auto war auf einen Baumstumpf gefahren, der sich verkeilt hatte. Letztlich hatten die Bewohner Glück, dass der Ford durch so viele Hindernisse gebremst worden war. Polizisten brachten die Fahrerin zur Blutentnahme auf die Gefangenensammelstelle.