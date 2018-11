Eine Fußgängerin, die am 4. November bei einem Unfall schwer verletzt worden war, ist gestorben. Die 44-Jährige sei bereits am vergangenen Samstag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen an Kopf und Rumpf erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie war in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren worden.

Nach Angaben der Polizei war sie nachts plötzlich auf die Fahrbahn der Frankfurter Allee in Höhe Weichselstraße gerannt. Ein 37 Jahre alter Autofahrer auf der linken Spur, der mit seinem BMW in östlicher Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Sie wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Windschutzscheibe geschleudert und landete schließlich auf einem Grünstreifen.