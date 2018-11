Man sieht der Spree in Berlin an, dass in diesem Sommer kaum Regen gefallen ist - obwohl Wasser aus Brandenburg und Sachsen zugeleitet wird. Doch damit ist bald Schluss, weil die Reserven dort zuneige gehen. Von Rainer Unruh

In den vergangenen Monaten ist in Berlin und Brandenburg nicht einmal halb so viel Regen gefallen wie im Vergleichszeitraum der Vorjahre. Das sieht man der Spree in Berlin auch an.

Zwar regnet es derzeit in der Region, doch Derk Ehlert von der Berliner Umweltverwaltung warnt, dass die vergangenen zwei Regentage kaum etwas am niedrigen Wasserstand des Flusses ändern werden. "Der bisherige Niederschlag ist einfach zu gering als dass man davon ausgehen kann, dass sich das Wasser der Spree erholt", sagt er. Berlin steuere demnach "ganz eindeutig" auf eine baldige Wasserknappheit zu.