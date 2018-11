Am Berliner Breitscheidplatz ist am Dienstag der Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Er stammt in diesem Jahr aus Schönefeld (Dahme-Spreewald). Nach Angaben des bisherigen Besitzers handelt es sich um eine Blaufichte, der Baumpfleger spricht dagegen von einer Blautanne.

Der 20 Meter hohe Baum steht direkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Ab dem 26. November wird er geschmückt zu bestaunen sein, wenn in Berlin die Weihnachtsmärkte öffnen. Bereits vor vier Tagen war am Gendarmenmarkt der Weihnachtsbaum aufgestellt, eine Spende aus Mahlsdorf.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik am Weihnachtsbaum auf dem Breitscheidplatz, vor allem wegen des Gewichts und der Höhe des Baumes. 2017 hatte ein Ehepaar aus Berlin-Biesdorf eine 17-Meter-Nordmanntanne gespendet.