Brände in Niederschöneweide, Mariendorf und Tempelhof - Fünf Verletzte bei Wohnungsbränden in Berlin

14.11.18 | 10:01

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagabend und Mittwochmorgen zu mehreren Wohnungsbränden ausgerückt. Zur Stunde findet ein Einsatz in Berlin-Tempelhof statt, dort brenne es in einer Wohnung in der Ringstraße im vierten Obergeschoss, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ob es Verletzte gibt, war bisher nicht klar, auch zur Brandursache ist noch nichts bekannt.



Vier Verletzte in Niederschöneweide

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Niederschöneweide wurden am Abend vier Menschen verletzt, unter ihnen ein Kleinkind und ein Feuerwehrmann. Sie wurden mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schnellerstraße ausgebrochen. Die Flammen hatten bereits auf das Erdgeschoss übergegriffen, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte brachten die Bewohner in Sicherheit, dabei erlitt ein Feuerwehrmann eine so schwere Rauchvergiftung, dass er vom Notarzt behandelt werden musste. Er wurde ebenso wie drei Bewohner ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.



Weiterer Wohnungsbrand in Mariendorf

Außerdem hat es im ersten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses im Stadtteil Mariendorf gebrannt. Dabei ist ein Mensch verletzt worden. Der Brand sei in der Nacht zum Mittwoch in der Prüßstraße ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

In einer Wohnung waren Einrichtungsgegenstände in Flammen aufgegangen. 34 Löschkräfte waren zwei Stunden im Einsatz. Ein Notarzt brachte das Opfer in die Klinik. Die Brandursache war unklar.